Servette: tante assenze per Weiler, davanti c'è Bedia

La Roma di Josè Mourinho sfida domani sera il Servette, nella seconda giornata del gruppo G, la prima sfida casalinga di Europa League. I giallorossi vengono dalla vittoria al debutto per 2-1 sul campo dello Sheriff, in Moldavia, mentre gli svizzeri hanno perso 2-0 in casa con lo Slavia Praha. […] Nonostante le assenze Weiler non sarà costretto a cambiare modulo, confermando il suo 4-4-2 anche se diverso da quello visto in campo nella prima uscita della competizione europea. In porta ci sarà Frick, a comporre la linea difensiva Tsunemoto, Vouilloz, Severine Mazikou. A centrocampo possibile vedere il quartetto Stevanovic, Cognat, Douline e Kutesa. L'unico dubbio di formazione al momento sembra essere nella seconda punta da schierare in attacco in compagnia di Bedia, forse uno tra i giocatori più importanti e significativi nella rosa di Weiler. Ballottaggio dunque per l'altra maglia davanti tra Antunes e Crivelli dove il primo nome parte favorito sul secondo. Nonostante le grandi difficoltà del momento, il Servette è alla ricerca di una buona prestazione domaniche possa mettere al riparo il tecnico da ulteriori polemiche.

(Il Romanista)