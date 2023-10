Serie A, nuova proroga sui diritti televisivi: Banche e Carlyle in pista

Avanti ancora nella trattativa fra broadcaster e Lega Serie A sui diritti audiovisivi. Non tanto di più: il limite di validità delle offerte e stato spostato dal 15 al 23 ottobre. [...] La giornata di trattative private ieri a Milano fra Lega Serie A da una parte e Dazn, Sky e Mediaset dall'altra non ha sortito l'effetto sperato. Secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore in lizza ci sarebbero alcuni grandi fondi di debito come Carlyle Private Credit, Goldman Sachs, Barclays e Citi. Una proposta non vincolante, nei giorni scorsi, è arrivata anche dal fondo statunitense Oaktree. [...]

(Il Sole 24 Ore)