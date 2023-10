Sei feriti e quattro arresti: tifosi cechi contro i poliziotti

IL TEMPO - Sei agenti di polizia sono rimasti feriti nel pomeriggio di ieri a causa di un'aggressione da parte dei tifosi dello Slavia Praga, squadra ceca impegnata allo stadio Olimpico contro la Roma per il match di Europa League. Una decina di ultra, nei pressi del commissariato Viminale hanno lanciato petardi e acceso fumogeni. Nel momento in cui gli agenti di polizia sono intervenuti per bloccarli ed identificarli, i tifosi hanno avuto una reazione violenta. Sei il numero degli agenti rimasti feriti. Per 4 tifosi dello Slavia è scattato, invece, l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I servizi di ordine pubblico predisposti, ad ampio raggio, in tutto il centro della città, hanno consentito di impedire, poi, che centinaia di tifosi creassero turbative intorno all'area Archeologica del Colosseo. Gli stessi, infatti, sono stati incanalati verso le navette e condotti all'Olimpico in sicurezza.