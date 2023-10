Secondo stop stagionale per Pellegrini: rischia di restare fermo almeno un mese

Pellegrini si è fermato ancora per infortunio. Oggi si sottoporrà a esami più accurati, ma questa volta lo stop potrebbe essere per un periodo più lungo rispetto al solito infatti rischia di dover rimanere ai box per almeno un mese. Oltre a Cagliari, potrebbe saltare Monza, Slavia Praga e Inter.

Lo scorso anno ha saltato 10 partite per colpa di lesioni e affaticamenti muscolari. Non solo, ha perso anche l'Europeo vinto nel 2021 per una lesione al flessore, la stessa che aveva accusato alla Roma qualche settimana prima e con la quale aveva con grande generosità giocato un derby. Lorenzo non si è mai tirato indietro, anzi, forse ha dato anche troppo alla causa giallorossa stressando eccessivamente i muscoli che adesso gli stanno facendo pagare il conto.

Domani potrebbe toccare ad Aouar, ma la sua presenza è in dubbio nonostante le assenze di Sanches, Pellegrini e la necessità di spostare Cristante in difesa.

(Il Messaggero)