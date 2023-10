Se Lukaku può segnare la prima rete bianconera

Lo aspettano a San Siro con 30mila fischietti per contestarlo e così provare a fer-marlo, ma c'èuna maggioranza silenziosa che domenica sera sosterrà Romelu Lukaku in questo Inter-Roma ad alta tensione. Tutti i tifosi bianconeri sperano nel più classico gol dell'ex per fermare i nerazzurri e magari rivedere la Juve da sola in vetta alla classifica al termine di un week-end dove i destini scudetto si intrecciano senza sosta. […] La trattativa per ingaggiare Lukaku non è andata in porto per una questione di incastri e di soldi, visto che Vlahovic non si è mosso da Torino, ma ora il romanista può fare felice tutti quanti nella partita in cui è inevitabilmente l'uomo più atteso.

(La Stampa)