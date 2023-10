Scommesse: Fagioli, Tonali e Zaniolo rischiano almeno 3 anni di squalifica

Prima Fagioli, ieri Tonali e Zaniolo. E potrebbe non essere finita qui. I tifosi - in Italia come in Inghilterra - tremano e fremono. Cerchiamo dunque di fare chiarezza su cosa potrà accadere dal punto di vista sportivo. [...] La Procura della Figc dunque - che si muove parallelamente a quella della Repubblica di Torino - sta indagando deve verificare se ci siano gli estremi per la violazione dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva che si occupa appunto del “divieto di scommesse e obbligo di denuncia”. [...] Lo stesso articolo al comma 3 parla di "squalifica non inferiore ai tre anni". Ma la sanzione può ridursi in caso di patteggiamento o collaborazione del giocatore sotto indagine: posizioni che ha adottato da subito Nicolò Fagioli che ha ammesso le proprie responsabilità anche davanti alla Procura federale. [...] I giocatori possono scommettere in altri sport ma dal punto di vista penale non sono consentite piattaforme online illegali, come quelle utilizzate da Fagioli secondo la Procura di Torino. Dal punto di vista sportivo il reato si configura in caso di puntate sul proprio sport, quindi i tre avrebbero potuto serenamente scommettere su siti autorizzati su una partita di basket o di tennis, ma non su una di calcio neanche di una diversa categoria.

(Gasport)