Scommesse, Fagioli indagato: Juve nei guai, il centrocampista avrebbe giocato su eventi di calcio

Nicolò Fagioli è al centro della tempesta. Il nome del centrocampista della Juventus compare da un lato all'interno di un fascicolo della Procura di Torino nell'ambito di un'indagine della Squadra mobile del capoluogo piemontese su un giro di presunte scommesse sportive su piattaforme online illegali e dall'altro è finito nel mirino della Procura FIGC. Il gioco d'azzardo non è un reato e scommettere non è vietato a prescindere nemmeno a un calciatore, a patto di puntare su canali leciti e non sullo sport che si pratica. Fagioli sarebbe già stato interrogato e avrebbe ammesso di aver puntato anche sul calcio. Il fascicolo è stato aperto a inizio settembre e da quel momento la Procura ha sino 60 giorni per chiuderlo, Non si dovrebbe, quindi, andare oltre i primi di novembre. La Juventus non rischia nulla in questa vicenda.

(gasport)