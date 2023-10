Sacchi: "Lukaku leader, Mou lo mette nel posto giusto"

GASPORT - Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo e tra i vari temi trattati ha analizzato anche la Roma di José Mourinho e l'importanza di Romelu Lukaku. Ecco le sue parole: "A Lukaku si chiedevano i gol e lui, i gol, li sta facendo. Gli si chiedeva di trascinare la Roma, e lui ci sta provando. L'inizio di stagione dei giallorossi non è stato brillantissimo, al netto della vittoria di domenica a Cagliari. Mourinho, che io considero uno dei migliori allenatori in circolazione perché capace di gestire il gruppo e tutto l'ambiente, sta cercando di utilizzare Lukaku secondo le sue caratteristiche. È un attaccante che ama spaziare su tutto il fronte offensivo e che è capace di fare reparto da solo. Adesso si tratta di migliorare la connessione tra il belga e gli altri reparti, soprattutto i centrocampisti e i laterali".