Romelu show: "Mou mi conosce, io penso a tirare e a fare sponde"

La Roma non è solo lui, ma di certo senza Lukaku i guai sarebbero peggiori. "Contava solo vincere - le parole del centravanti giallorosso al termine di Roma-Frosinone -. Abbiamo parlato con il mister, i tre punti erano davvero importanti. Adesso dobbiamo continuare così". Il segreto del suo inizio, tre gol in 5 gare di A, è anche Mourinho: "Mi conosce bene. Siamo in un momento difficile, ma la stagione è lunga. Io sono concentrato nel fare la cosa giusta: tirare o fare una buona sponda. Presto avrò una condizione migliore e spero che questo ci aiuti a vincere. Dybala? Con ogni compagno che ho avuto mi sono trovato bene, è importante sapere le qualità del mio compagno. Paulo è un giocatore importante, ma dobbiamo fare il meglio per la Roma".