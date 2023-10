Romelu scatenato e rinascono le ali

Lukaku non è solo garanzia di gol, ma riesce a far rendere anche chi gli è vicino. È il caso degli esterni che nella Roma negli ultimi anni raramente hanno brillato. Giocatori come Celik o Kristensen vedono in Big Rom l'uomo della svolta. Il turco contro il Servette ha fornito due assist (di cui uno a Lukaku), mentre il danese ha trovato il passaggio vincente per il belga contro il Torino. Anche Karsdorp ha avuto il suo momento di gloria mettendo a referto l'assist per Lukaku in occasione del momentaneo 0-2 in casa del Cagliari. I quinti della Roma hanno finalmente un rendimento adeguato, feriscono in attacco come non succedeva da anni e partecipano anche alla fase difensiva. L'unico che ad oggi non è riuscito né a segnare né a servire assist è Zalewski. Lukaku ha alzato l'asticella della squadra ed ecco perché da quando è arrivato ha sempre giocato.

(Il Messaggero)