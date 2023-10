Romelu non si ferma più. Entra anche la tredicesima

Entra anche la tredicesima...gara consecutiva con almeno un gol (in totale 17) in Europa League. Romelu Lukaku è il giocatore più pragmatico che ha José Mourinho, per questo non ha saltato una partita né in campionato né in Coppa (sempre titolare eccetto con il Milan). […] Fortuna della Roma che è riuscita ad ingaggiarlo al fotofinish della sessione di mercato estiva andando direttamente a Londra a prelevarlo dal Chelsea. Romelu ci ha messo un attimo ad integrarsi nella Roma, a diventare idolo della gente e amico di molti nello spogliatoio. Anche di Abraham che adesso è infortunato e sta provando a recuperare per la seconda parte della stagione. Tammy è però consapevole che un bomber del genere è impossibile da spodestare. Non solo gol, ma anche copertura di palla e dribbling. Ieri sera, in mezzo al campo, è riuscito a girarsi nonostante fosse marcato da due avversari e a saltarli, peccato che si sia allungato troppo il pallone e lo abbia perso. [...]

(Il Messaggero)