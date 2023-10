Romelu esulta: "Contava solo vincere"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku sblocca la partita e raggiunge Batistuta ed El Shaarawy in una speciale classifica. Il centravanti belga ieri ha realizzato il gol dell'1-0 contro il Frosinone, il terzo in cinque gare di Serie A dal suo arrivo alla Roma. Meglio dell'ex Inter e Chelsea hanno fatto solamente due calciatori, El Shaarawy - arrivato a 4 - e Gabriel Omar Batistuta, che nelle prime cinque ne ha realizzati sei.

"Contava solo vincere - ha affermato Lukaku ai microfoni di DAZN al termine del match - abbiamo dato tutto e fatto due gol senza prenderne". Immancabile il passaggio su Mourinho: "Abbiamo parlato molto con il mister in questi giorni, ho un rapporto importante con lui, mi conosce bene, ma io devo mettermi a disposizione della squadra, che è la cosa più importante. Tutto il gruppo mi ha aiutato dal primo giorno".

Infine il centravanti ha parlato degli ultimi risultati della Roma: "Siamo in un momento difficile, è vero, ma la stagione è lunga e dobbiamo migliorare sia in allenamento sia in partita".