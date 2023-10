Roma, troppi infortuni? Un dato smentisce tutto da quando c'è Mourinho

[...] Analizzando gli infortuni non solo della Roma - è finita sul banco degli imputati la preparazione di Mourinho e del suo staff, oltre che il lavoro di Tiago Pinto sul mercato - emergono due dati importanti. Uno relativo a quest'anno, uno relativo alle ultime stagioni, quelle con un portoghese in panchina e l'altro dietro la scrivania. Da quando c'è Mourinho, rispetto alle tre stagioni precedenti (due con Fonseca e una con Difra e Ranieri) la Roma ha ridotto del 45% gli infortuni.

E, ancora: quest'anno, con 12 ko (esclusi quindi, quelli di Solbakken e Ibanez, ceduti), la Roma è la sesta squadra più sana della Serie A. Meglio dei giallorossi solo Sassuolo (6), Monza (8), Milan (9) e Empoli (10). A pari merito con la Roma ci sono Lecce e Bologna. Non è un caso che tra le prime 10 squadre meno infortunate del campionato ce ne siano solo 3 che fanno le coppe: il Milan, la Roma e l'Atalanta (13). [...]

Nella classifica dei club con più infortunati finora ci sono in testa il Napoli e la Juventus con 23 ko. Secondo uno studio di Noisefeed, il più importante database di infortuni nel calcio in Europa, le squadre con più problemi fisici seri, cioè superiori ai 60 giorni, sono Atalanta e Cagliari, mentre la Roma non ne ha nessuno. I 12 ko del gruppo di Mourinho poi, analizzati nel dettaglio, hanno come protagonisti soprattutto giocatori con uno storico importante e anche questo conta. [...]

