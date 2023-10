ROMA-SERVETTE: le probabili formazioni dei quotidiani. Svilar tra i pali, in attacco Lukaku e uno tra El Shaarawy e Belotti

Secondo turno europeo per i giallorossi di Mourinho che questa sera alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma sfideranno gli svizzeri del Servette. Nella conferenza stampa di ieri, lo Special One ha in parte annunciato la formazione: non ci sarà Dybala, ma resta titolarissimo Lukaku che verrà affiancato da uno tra El Shaarawy e Belotti. Tra i pali Svilar, davanti a lui Mancini, Cristante, N’Dicka. Sulle fasce Zalewski e Karsdorp. Dubbi a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti.