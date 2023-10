Roma, serve una Joya. Ecco il nuovo Dybala: più assist per Lukaku

José Mourinho ha ribadito ancora una volta un concetto che gli sta molto a cuore: c’è una Roma con Dybala e una senza. Per la qualità, la fantasia e l’imprevedibilità del fantasista argentino, a cui il portoghese si è aggrappato in ogni momento di difficoltà. Ecco anche perché spera che oggi possa essere proprio lui a dare una svolta ad un Roma “incerottata”, che va a Cagliari per centrare la sua terza vittoria consecutiva (tra campionato e coppa, dopo Frosinone e Servette) e sistemare un po’ una classifica ancora deficitaria. [...] Adesso è arrivato il momento di cambiare marcia pure per lui. Anche perché c’è quel mal di trasferta da curare, con i giallorossi che in questo 2023 hanno vinto solo 3 partite sulle 19 giocate lontano dall’Olimpico. [...] Giovedì sera, parlando dell’attacco, Mou ha sottolineato come Dvbala sia il barometro del suo attacco “Senza di lui ci manca la fantasia, la creatività, l’uomo che crea la connessione”. In buona sostanza, quello che lega il gioco.

(Gasport)