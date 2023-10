Roma senza difesa: Mourinho non la vuole più vedere

È finita la settimana corta di lavoro a Trigoria (due soli giorni) e José Mourinho, volato a Londra dalla famiglia per il week-end, non ha rivisto in campo gli infortunati in attesa del «miracolino», cioè Diego Llorente, Smalling e Renato Sanches. [...] Il ritorno alla difesa a quattro non è mai stata un’opzione e per questo l’arretramento di Cristante ha tolto soluzioni in mezzo al campo, dove senza Pellegrini e Renato Sanches, con Bove toccato duro alla caviglia contro il Cagliari e Paredes che farà ritorno dalla nazionale solo poche ore prima del match contro il Monza, la coperta rischia di essere corta. L’ipotesi di vedere Celik o Karsdorp nei tre di difesa è remota quasi quanto la difesa a quattro: quando è entrato in campo a Cagliari, il turco ha giocato a centrocampo, con Cristante rimasto a fare il play difensivo, mentre l’olandese in questa stagione ha giocato solo esterno. La Ceo della Roma, Lina Souloukou, ha presenziato ieri alla cerimonia di presentazione della lista dei 25 finalisti del Golden Boy 2023, il prestigioso premio riservato al miglior Under 21 dell’anno. «Zalewski e Bove – le sue parole – sono la testimonianza di come il settore giovanile sia un fondamentale punto di partenza per formare la prima squadra».

(corsera)