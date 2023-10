Roma, nuova energia. L'Europa ricarica

L’Europa League sorride ancora alle italiane, che hanno celebrato la grandissima importanza del senso d’appartenenza. La Roma, in una serata infrasettimanale contro un’avversaria per la verità tanto fragile, ha mandato in Eurovisione l’ennesimo show dei suoi tifosi, i sessantamila dell‘Olimpico, vederli e sentirli li in una partita che si prospettava, come poi è stato, poco più che un allenamento è comunque straordinario e da sottolineare. [...] Non ne aveva bisogno Lukaku, che si è presentato nella Capitale in una condizione atletica eccellente e neppure stavolta si è smentito. Bene è andata anche a Belotti, mentre in appena undici minuti Pellegrini ha visto tutto il bello e il brutto per un calciatore. [...] La Roma ha comunque centrato la seconda vittoria del girone e può adesso andare incontro alla doppia sfida con lo Slavia Praga, che si è liberato facilmente dello Sheriff ed è appaiato al primo posto con i giallorossi.

(Gasport)