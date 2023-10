ROMA-MONZA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Bove-Aouar

Torna in campo dopo la sosta la Roma, che alle 12:30 ospita il Monza all'Olimpico. Mourinho ritrova Diego Llorente al centro della difesa, lo spagnolo sarà affiancato da Mancini e Ndicka. Sulla destra uno tra Karsdorp e Kristensen, con Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo torna Cristante, con Paredes e Bove (in vantaggio su Aouar) ai lati. In attacco la coppia pesante formata da Lukaku e Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Belotti, Lukaku.