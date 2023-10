Roma, la presunta fonte di Corona: "Su Zalewski ho inventato tutto"

Un (gran) gol per scacciare via le polemiche e ritrovare un po' di serenità. Nicola Zalewski ha trovato conforto con la nazionale Under 21 della Polonia, con cui ha giocato e vinto contro l'Estonia un match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. […] l'accusa di Corona sembra aver perso credibilità, dopo che la sua presunta fonte ha dichiarato in un podcast sui social di essersi «inventato tutto» su Zalewski perché voleva essere pagato 20 mila euro per le informazioni, visto che si trova «in gravi difficoltà economiche». Un'altra (sembra) buccia di banana, Corona l'ha calpestata ieri pomeriggio con un altro calciatore romanista, Sardar Azmoun. Sul suo sito ha pubblicato, con commenti ricchi di enfasi per catturare l'attenzione, un video che ritrae l'iraniano mentre - in tribuna all'Olimpico - guarda sul proprio telefono una corsa di cavalli. Niente di illegale o di particolarmente scandaloso. […]

