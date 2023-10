Roma, il gol è di tutti

Domani la Roma affronterà il Monza di Palladino, una squadra a cui non è affatto facile segnare (348 minuti senza subire gol, è la serie più lunga nei top 5 campionati europei), ma è anche vero che in questa Serie A i capitolini sono la squadra che ha mandato a segno più giocatori di tutti (9). Si tratta di una cooperativa del gol e al pari dei giallorossi ci sono Napoli, Atalanta e Fiorentina. A realizzare almeno una rete sono stati: Lukaku (5 gol), Belotti (3), Cristante, Dybala e Aouar (tutti a quota 2), Pellegrini, Sanches, Mancini e Spinazzola (tutti a 1). La Roma ha il secondo miglior attacco del campionato e il fatto che tanti giocatori vadano a segno è sinonimo di una squadra che costruisce molto di più rispetto alla passata stagione. Con il 3-5-2 Mourinho riesce a portare più gente al tiro rispetto al 3-4-2-1, infatti le mezzali attaccano di più, così come gli esterni.

(gasport)