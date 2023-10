Roma-Frosinone: Pellegrini ha dedicato il gol alla nonna materna, scomparsa poche ore prima della partita

Ieri sera Lorenzo Pellegrini ha trovato la gioia del suo primo gol stagionale, nella vittoria per 2-0 allo stadio Olimpico della Roma contro il Frosinone. Il giocatore ha esultato mandando un bacio al cielo e il dito in alto, questo perché poche ore prima (come confermato dal quotidiano sportivo) aveva subito il lutto della perdita della nonna materna. Nonostante ciò il giocatore non avrebbe mai messo in dubbio la sua presenza in campo, riuscendo così a dedicargli il gol del definitivo 2-0.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE