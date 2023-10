ROMA-FROSINONE: le probabili formazioni dei quotidiani. Confermata la difesa a 3, Celik braccetto di destra. Dubbi sulle fasce

La Roma è chiamata al riscatto dopo il pesante ko contro il Genoa e questa sera affronterà allo Stadio Olimpico il Frosinone di Di Francesco nel match valido per la settima giornata di Serie A. Nonostante i numerosi problemi in difesa, Mourinho continuerà con la linea a 3 davanti a Rui Patricio schierando Ndicka, Mancini e Celik braccetto di destra. Sulle fasce solito ballottaggio Kristensen/Karsdorp a destra e Spinazzola/Zalewski a sinistra, mentre a centrocampo ci saranno Cristante, Paredes e Pellegrini. Niente esperimenti in attacco, confermata la coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

IL TEMPO - Rui Patricio; Celik, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.