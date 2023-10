Roma Femminile scatenata, travolto il Como al Tre Fontane

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Roma femminile, che dopo i 3 punti all’esordio in trasferta contro il Milan, ieri hanno fatto il bis superando 4-1 il Como nella prima casalinga al Tre Fontane, che da questa stagione ospiterà anche le gare di Champions League. [...] “Giocare con lo scudetto sul petto – le sue parole – ci dà una sensazione di orgoglio, e ogni volta che guardiamo la maglia ci ricordiamo di quello che abbiamo fatto. Ripetersi sarà ancora più difficile, ma vogliamo fare bene e affrontare le partite come lo scorso anno. Le nuove giocatrici si stanno ambientando, stanno conoscendo il nostro gioco. Dopo la Nazionale eravamo un po’ stanche, ma nel secondo tempo ci siamo sbloccate: potevamo concretizzare di più, faremo meglio la prossima volta”.

(corsera)