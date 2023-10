Roma, emergenza difesa: piano di recupero per Smalling e si guarda a gennaio. Tutti i nomi

La Roma durante la sosta punta al recupero di Chris Smalling che, ancora alle prese con il problema tendineo, sente dolore tra il piatto tibiale e il quadricipite. Prima della trasferta di Cagliari era stato programmato un provino propedeutico a farlo partire con la squadra, ma tutto è stato posticipato alla gara con il Monza del 22 ottobre. Nonostante il difensore non abbia ancora ricominciato ad allenarsi in gruppo, il quadro appare meno preoccupante e nei piani di Mou e dei medici c’è l’intenzione di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato. Anche Diego Llorente spera di tornare dopo la sosta. [...]

Inoltre, la Roma sfrutterà i prossimi due mesi per capire se intervenire sul mercato durante la sessione di gennaio. Un nome che è sempre rimasto sul taccuino del gm romanista è quello di Solet del Salisburgo. In alternativa sul mercato degli svincolati c'è Jerome Boateng o le opzioni che portano a Phil Jones e Shkodran Mustafi. Tutte piste che per ora non si sono ancora tramutate in trattative. [...] (gazzetta.it)

