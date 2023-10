Roma, due stop da un mese: Pellegrini piange, Dybala sorride

Un sospiro di sollievo per Dybala, un grido d'allarme per Pellegrini. Mourinho dovrà rinunciare al giocatore più importante della rosa e al suo capitano per circa un mese. Nel caso della 'Joya' si tratta però di una buona notizia: l'infortunio al ginocchio sinistro è meno serio di quanto ipotizzato ed è stato escluso l'interessamento del legamento crociato, riportando uno stiramento al collaterale mediale. L'argentino non partirà con la sua nazionale perché dovrà sottoporsi a circa due settimane di fisioterapia prima di una nuova risonanza magnetica e solo successivamente, in caso di esito confortante, tornerà a lavorare sul campo: l'obiettivo è tornare per la sfida contro l'Inter di fine ottobre.

La risonanza a cui si è sottoposto Pellegrini ha confermato la lesione al flessore della coscia destra e il capitano potrebbe tornare il 9 novembre contro lo Slavia Praga, a 3 giorni dal derby.

Domani mattina, alla ripresa degli allenamenti (assenti in 14, partiti con le rispettive nazionali), Mou verificherà la condizioni di Sanches, Llorente e Smalling con l'obiettivo di recuperarli almeno per la panchina contro il Monza.

(corsera)