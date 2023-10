Roma da Champions con Lukaku titolare: cinque reti e 10 punti

Con Lukaku è una Roma da Champions League. Da quando si è preso la titolarità, Big Rom ha realizzato 5 reti in 5 gare, che hanno portato ai giallorossi 10 punti. Meglio hanno fatto solo Fiorentina (13) e Milan (12), mentre Juventus e Inter hanno ottenuto gli stessi punti dei capitolini. L'arrivo di Lukaku ha spostato gli equilibri e sognare un posto tra le prime quattro è lecito. Del suo stato di grazia sta beneficiando anche Belotti, autore di 5 reti tra campionato ed Europa League.

Intanto ieri è tornato ad allenarsi Smalling, il quale ha lavorato per la prima volta con i compagni dopo l'infortunio. L'inglese ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo e contro il Monza potrà andare al massimo in panchina.

Per quanto riguarda la femminile, invece, sono stati sorteggiati i gironi di Champions League e la Roma affronterà Bayern Monaco, PSG e Ajax.

(corsera)