Roma, Cristante l'uomo indistruttibile sempre in campo

"Quando all'ultimo pensavo che Cristante si fosse fatto male, ero disperato". Non sono parole di circostanza quelle pronunciate da Mourinho al termine di Roma-Slavia Praga. L'importanza del vice capitano (insieme a Mancini) è certificata dai numeri. Tra tutti i calciatori della rosa, Cristante è l'unico ad essere rimasto sempre in campo: 12 presenze su 12 e mai una sostituzione. Lo Special One non rinuncia mai e per lui possono valere le parole usate in passato per Pellegrini: "Se ne avessi tre li farei giocare tutti e tre". Bryan ha giocato da mediano, mezzala e difensore centrale e in tutti i ruoli in cui è stato schierato i risultati sono stati sempre ottimi.

(corsera)