Roma, Conte apre: "Sì, mi piacerebbe"

Antonio Conte si candida per un posto nella Roma. José Mourinho è ormai promesso all'Arabia Saudita per una cifra impareggiabile (si mormora di 120 milioni di euro in due anni) e il suo rinnovo in giallorosso è praticamente escluso. [...] A quel punto, Conte potrebbe lavorare con la squadra sin dall'estate in un ambiente che lo ha sempre attratto: "Mi piacerebbe allenare la Roma o il Napoli, sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza", ha detto al programma "Belve" condotto da Francesca Fagnani. [...]

Conte ha voglia di tornare ad allenare dopo il periodo passato in famiglia. Chi gli è vicino lo descrive come un tecnico diverso rispetto al passato, con un carattere nuovo ma sempre con la voglia di vincere a tutti i costi. Ecco perché l'Arabia Saudita non è un posto in cui ha intenzione di andare almeno per il momento. [...] Il mondo arabo è ormai una realtà che sta penetrando nel calcio europeo. [...] Solo la Roma negli ultimi due mesi ha chiuso contratti con l'Arabia Saudita per 55 milioni: 30 per la cessione di Ibanez all'Al-Ahli e 25 per un contratto di due anni con il main sponsor Riyadh Season. [...]

(Il Messaggero)