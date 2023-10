Roma con il main sponsor Riad: esplode la polemica per Expo

Venticinque milioni sono tanti per un club sotto Financial Fair Play, ma il nuovo sponsor sulla maglia della Roma non ha ricevuto solo applausi. Al contrario, è diventato un caso politico. [...] L’evento da pubblicizzare è la Riad Season, maxi manifestazione da 5 milioni di visitatori nel 2022. Quest’anno, con inizio il 28 ottobre, tra le attrazioni ci saranno un concerto di Shakira e l’incontro di boxe tra il campione WBC dei pesi massimi Tyson Fury e il campione UFC Francis Ngannou. A breve anche due amichevoli dei gaillorossi Roma (che apriranno a Riad un Roma Point) in Arabia Saudita. [...] Il voto su Expo 2030 è previsto per il 28 novembre e la candidatura di Roma era stata approvata dal Senato all’unanimità, con 146 voti. Il documento era stato presentato a firma di tutti i gruppi, con parere favorevole del Governo. La mozione finale aveva ricordato che l’opera «potrebbe portare a quasi 30 miliardi tra effetti di breve e lungo periodo», prevedendo la presenza di 23,6 milioni di visitatori.

(Corsera)