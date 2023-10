Roma, boccata d'ossigeno

La Roma, sotto lo sguardo dei Friedkin, non ha sprecato l'occasione per il riscatto e ha battuto 2-0 il Frosinone grazie a Lukaku e Pellegrini, chirurgici nello sfruttare i due assist di Dybala. Lo Special One, visto gli infortuni, ha schierato Cristante in difesa, dando fiducia a Bove a centrocampo al fianco di Paredes. Sulle fasce invece spazio a Karsdorp e Spinazzola, mentre in attacco alle spalle di Lukaku c'erano Dybala e Pellegrini. I giallorossi passano al 22' sull'asse Dybala-Lukaku, il quale mette a segno il suo quarto gol in cinque gare da titolare. Anche nella ripresa la Roma sembra apparentemente in controllo, ma al 38' Pellegrini spinge in rete la punizione di Dybala. Il Frosinone cade dopo cinque risultati di fila e la Roma supera la prima strettoia della stagione. Toccherà all'Europa League far capire se Mou e i suoi hanno davvero superato la nottata.

(gasport)