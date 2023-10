Roma a valanga: ecco la qualificazione

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Troppa Roma per il Vorskla; le giallorosse vincono 6-1 e ottengono la qualificazione ai gironi di Champions League per il secondo anno consecutivo. Festeggiano le capitoline al Tre Fontane (campo in cui, su richiesta delle ucraine, si sono giocati entrambi gli incontri) grazie alle reti di Viens e Latorre, la doppietta di Di Guglielmo e le due autoreti di Kotyk. Nel mezzo il momentaneo pari di Kozlova. Ora sono 12 le romaniste andate in gol in questo avvio. Degno di nota anche l'inserimento delle giovani: stavolta esordio per Pellegrino Cimò, centrocampista classe 2006 (subentrata a Serturini). Spugna ha cominciato con un insolito 3-4-3 e ha cambiato 7 giocatrici rispetto all'andata: in campo dal primo minuto solo Linari, Di Guglielmo, Kumagai e Viens (con le ultime due sostitute durante la gara). «Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale - ha com-mentato il tecnico - abbiamo fatto prove convincenti». Adesso testa ai sorteggi Champions e l'allenatore ha le idee chiare: «Incontreremo squadre forti, cercheremo di portare il nostro gioco su tutti i campi, con rispetto e senza paura. Vorrei incontrare il Bayern, l'unico grande club che non abbiamo ancora sfidato». Anche Tomaselli ha commentato il traguardo: «Dovremo continuare a fare il nostro gioco senza pensare a chi avremo davanti. Non mi aspettavo questo impatto ma qui mi trovo bene e sto migliorando grazie al tecnico e alle compagne». In attesa dei sorteggi, in programma venerdì a Nyon, la giallorosse tornano a concentrarsi sul campionato: domenica alle 17 affronteranno in trasferta la Sampdoria.