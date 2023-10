A San Siro è già spareggio Champions: Mou spera nella vendetta di Big Rom

Tra frecciatine, polemiche, tradimenti e fischietti, finalmente si gioca. Alle ore 18 la prova del fuoco per la Roma di José Mourinho che a San Siro proverà lo scalpo alla corazzata di Simone Inzaghi. [...] A Milano lo Special One andrà con i giocatori contati, alla ricerca dell’impresa che darebbe la svolta alla stagione. Perché vincere contro l’Inter azzererebbe la falsa partenza di agosto, accorciando ulteriormente la distanza dal quarto posto. Ambizioni concrete dentro lo spogliatoio, nascoste all’esterno da dichiarazioni quasi di resa. In pieno stile Mou, spostando pressioni e attenzione sulla squadra di Inzaghi. Ma la Roma ha Lukaku. Il nemico numero uno di San Siro, pronto ad accoglierlo da “indesiderato”. I fischietti sono stati vietati dalla Questura di Milano, ma il tifo organizzato nerazzurro li distribuirà comunque all’esterno dello stadio. Una pressione a cui il belga è abituato. Pronto a rispondere sul campo, per togliersi quei sassolini promessi solo due settimane fa. «Quando sarà il momento dirò la mia verità». Perchè negli ultimi due mesi sono arrivate diverse frecciatine dai dirigenti nerazzurri dopo il trasferimento in giallorosso, definito «inaspettato, in un mondo che è diventato ormai un circo». [...]

(La Repubblica)