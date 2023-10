Rom smarrito? Non si scordi degli impegni da lui mancati

Tutte le grane portano a Rom. È ormai da mesi che va avanti così per Lukaku: a cadenza quasi regolare vengono fuori altri dettagli che ingarbugliano ancora di più, se mai ce ne fosse l'esigenza, la vicenda del suo mancato rinnovo con l'Inter, che si è trasformato nel tormentone dell'estate. Il centravanti belga ci ritorna su, lascia balenare nuovi piccanti risvolti, promette rivelazioni a orologeria, in uno stillicidio che potrebbe andare avanti all'infinito. [...]

La cronaca narra che Lukaku aveva stretto un patto con l'Inter, aveva detto ai nerazzurri che si sarebbe legato per l'immediato futuro. [...] Come se tutto ciò non bastasse, lo stesso Lukaku si è dileguato e non ha più risposto al cellulare con l'Inter, salvo poi avviare contatti e trattative altrove, in Italia e all'estero. Al di là di ciò che può aver provato nel finale della scorsa stagione, culminata con la sconfitta di Istanbul, Romelu ripensi agli impegni che ha comunque disatteso. [...]

(Gasport - A. Masala)