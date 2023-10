Ricomincia la scalata di Zalewski

Zalewski è pronto a intraprendere una battaglia legale che sarà l'ennesimo ostacolo da superare in un anno che potrebbe rivelarsi da dimenticare. Ha rigettato le accuse di Corona e ha assicurato ai dirigenti della Roma di non essere mai stato coinvolto. Per uscire da questo momento dovrà far parlare il campo come non è accaduto in questo inizio di campionato. Le sue performance non hanno convinto Mourinho, il quale gli ha sempre preferito Spinazzola. L'ultima gara da titolare in Serie A è stata il primo settembre contro il Milan, poi solo 20 minuti con il Torino.

A febbraio 2022 stregò lo Special One e divenne un titolare inamovibile, ma lo scorso anno è cambiato qualcosa. Le sue prestazioni sono calate e nell'ultima sessione di mercato è stato anche vicino alla cessione.

Ritrovare Zalewski sarebbe preziosissimo in una rosa che ha solamente due quinti a sinistra (tre considerando El Shaarawy). Con il Monza partirà dalla panchina, ma le opportunità arriveranno con il tempo.

(Il Messaggero)