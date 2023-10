Renato di corsa verso il rientro, Dybala migliora

Cautela è la parola d'ordine. Non potrebbe essere altrimenti quando si parla di Renato Sanches. Appena 99 minuti in campo in stagione e già due infortuni. La scommessa estiva del gm Pinto ci riprova. Con cautela appunto. Ieri ha svolto lavoro differenziato insieme a Smalling e Llorente, pronto tra oggi e domani ad un rientro graduale in gruppo. La lesione alla coscia destra, è ormai alle spalle. Che poi, l'utilizzo dell'avverbio quando si parla del portoghese rischia di essere avventato. Come ha detto Mou, «lui è questo, sempre a rischio. Non ci hanno capito nulla prima di noi e adesso non ci stiamo capendo niente». Non una resa, ma una presa di coscienza sincera. Anche perché se Renato sta bene, gioca. Andrebbe preservato, ma come? Centellinandone le presenze? A Roma non è servito nemmeno questo. […] Ora Renato ci riprova. Mettersi alle spalle 15 ko muscolari negli ultimi 3 anni non è semplice. Ma l'unica via praticabile. La stessa di Dybala. Paulo continua a lavorare dopo la lesione al collaterale mediale. Buone sensazioni ma nessuno vuole anticipare i tempi. Unica cosa certa è che la prossima settimana svolgerà un nuovo esame strumentale. Dal quale si capirà meglio la data del rientro, Mou spera Milano ma non è scontato. Anzi.

(Il Messaggero)