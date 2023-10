Quanto traffico a centrocampo: Paredes la sola certezza per Mourinho

Prima dell’inizio della stagione sembrava il reparto più attrezzato della rosa. Invece, al pari della difesa dove però gli uomini erano contati fin da questa estate, ora Mourinho ha qualche difficoltà a centrocampo. Nel match di oggi a Cagliari (ore 18, tv su Dazn, arbitra Sozza), il portoghese non avrà a disposizione Pellegrini e Sanches, infortunati, ma non è questa l’unica difficoltà. [...] L’unico vero dubbio di formazione riguarda proprio il centrocampo. Se Mou vorrà confermare il 3-5-2, con il rientrante Dybala al posto di Belotti e al fianco di Lukaku, allora in mezzo al campo dovrebbe trovare spazio lo stesso Aouar; in alternativa il tecnico potrebbe rispolverare il 3-4-2-1, con Bove e Paredes in mezzo al campo e uno tra El Shaarawy e Azmoun al fianco di Dybala alle spalle di Lukaku. Difficile immaginare un tridente «pesante» con Belotti insieme alla «Joya» e al belga. [...]

(corsera)