Quando c’è Ndicka media-punti super, anche se le pagelle direbbero il contrario

Il calcio spiegato dalle statistiche? Anche no. Dalla cartella Opta, l’agenzia regina dei numeri, per presentare Roma-Monza: «La Roma viaggia a una media di due punti a partita con Ndicka in campo in questa serie A, rispetto ai 0,3 senza di lui: una differenza di 1,7 punti a gara, nessuno ha un dato migliore». Certo, i conti tornano: il difensore ex Eintracht è rimasto in panchina nei primi 3 incontri, in cui la squadra di Mourinho ha fatto solo un punto, e ha giocato tutti i 90’ negli altri 5, quando la Roma ne ha conquistati 10. [...] Il bello è che la media-punti, con Ndicka in campo, sarebbe ancora più alta calcolando i 2 successi in Europa League, ma lui ha preso 5 con lo Sheriff e 5,5 col Servette. Insomma, il parigino porterà pure fortuna, ma l’impressione è che non sia stato (almeno finora) merito suo…

(Corsera)