La Primavera della Roma ha perso anche l’appello contro l’Empoli, che sconfitto in campo per 3-5, aveva ottenuto il successo a tavolino (3-0) per un tesseramento irregolare di un calciatore ospite. Il ricorso del club giallorosso (difeso dall’avvocato Daniele Muscarà), peraltro mancante della firma digitale, è stato comunque dai giudici ritenuto non accettabile nel merito.

(gasport)