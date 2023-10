Primavera, oggi i giallorossi a Sassuolo (ore 11)

IL TEMPO (M. VITELLI) - Vincere per confermarsi dopo i tre punti conquistati contro la Sampdoria e per abbattere un tabù. La Roma Primavera di Federico Guidi fa visita oggi alle 11 al Sassuolo. Nella consueta intervista ai canali ufficiali del club, il tecnico giallorosso lancia la sfida. «Sarà una gara complicata - spiega - non da quanti anni la Roma non vince sul campo dei neroverdi, ma cercheremo di fare una grande prestazione per portare a casa un risultato importante».

Dopo il match odierno ci sarà la sosta. «Sarebbe determinante finire bene questo mini ciclo - ammette Guidi - penso che la squadra abbia fatto delle ottime

cose in questo scorcio di stagione, migliorando sia dal punto di vista tecnico sia da

quello delle conoscenze».