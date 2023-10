Primavera, i giallorossi ospitano la Samp

IL TEMPO (M. VITELLI) - Oggi alle 14 la Roma Primavera di Federico Guidi ospita al Tre Fontane la Sampdoria. I giallorossi, dopo il pareggio in trasferta col Torino (partita che ha visto l'espulsione di Graziani in pieno recupero), sono al momento settimi in classifica. Un successo, però, li farebbe balzare dietro la coppia al vertice composta da Milan e Inter. "Mi aspetto una partita aggressiva - dice il mister dei capitolini - la Sampdoria ha da poco cambiato la guida tecnica, sarà una bella sfida".

La Roma dovrà fare a meno di Francesco Chesti. "Il suo intervento era programmato ed è perfettamente riuscito - conclude Guidi - sta già lavorando per tornare in squadra il più in fretta possibile".