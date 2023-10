Plebiscito dell'Olimpico: i tifosi stanno con Mourinho

IL TEMPO (M. CIRULLI) - I tifosi si schierano al fianco di Mourinho e della Roma. Dopo il confronto al Marassi per la sconfitta contro il Genoa i supporter del club capitolino hanno risposto nuovamente presente ieri all'Olimpico per sostenere la squadra e soprattutto il suo allenatore.

Nonostante il periodo negativo dei giallorossi nel mese di settembre, che ha visto la Roma vincere solo due partite su cinque - di cui una in Europa League - i presenti si sono stretti attorno ai calciatori. Già dal momento del riscaldamento infatti il pubblico dell'Olimpico - che ieri ha registrato 62.638 spettatori, non abbastanza per registrare l'ennesima tutto esaurito, interrompendo una striscia positiva iniziata la scorsa stagione - guidato dalla Curva Sud, il cuore del tifo romanista, si è stretto attorno alla squadra con applausi e cori, come: "Noi non ti lasceremo mai".

Il sostegno è poi continuato alla lettura delle formazioni, quando i giocatori - annunciato più velocemente rispetto al solito - sono stati accompagnati da una serie di "olé", ad eccezion fatta di Pellegrini. Il capitano della Roma è stato infatti oggetto di qualche mormorio da parte dei supporter che poi sono diventati applausi al cambio dopo il gol della sicurezza.

Il più atteso è stato invece José Mourinho. Alla lettura del nome dello Special One i supporter giallorossi sono esplosi in una ovazione tra applausi e cori, urlando il nome del tecnico, sottolineando nuovamente il rapporto solido tra tifo giallorosso e il portoghese, che in tre anni è riuscito a portare la Roma in due finali europee consecutive, consegnando ai tifosi anche un trofeo europeo che mancava da più di 60 anni.