“Pellegrini stalking a una escort”

“L’ho frequentato da metà gennaio del 2023, fino alla fine di luglio“. Inizia così il racconto della ragazza che ha denunciato Lorenzo Pellegrini. Il reato è sempre lo stesso: stalking. In pratica Pellegrini è accusato di aver molestato la ragazza in diverse occasioni.

Il caso è controverso e tutto da chiarire. [...] Pellegrini, dopo aver letto della notizia sui social di Dillinger News, si è difeso: “Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze“.

È stato il fotografo Fabrizio Corona a sentire la ragazza. Poi ha pubblicato parte della conversazione, oscurando ogni riferimento alla donna. Durante la telefonata la ragazza ha raccontato di aver conosciuto Pellegrini, inizialmente al telefono. Intanto il Capitano smentisce e spiega di aver conferito un mandato ai suoi legali.

(La Repubblica)