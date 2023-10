Pellegrini salta il Cagliari. Lesione muscolare, stop da valutare

La Roma partirà per Cagliari senza il suo capitano. Pellegrini salterà l'ultima gara di campionato prima della sosta e le partite della Nazionale. L'ecografia ha evidenziato una lesione, tra l'latro in un punto della gamba destra in cui era presente una vecchia cicatrice. Nei prossimi giorni il centrocampista si sottoporrà ad una risonanza magnetica e verrà stabilita l'entità e la posizione della lesione: sarebbe già un successo se fosse disponibile per Roma-Monza del 22 ottobre, ma c'è il rischio che l'assenza possa essere più lunga.

Difficilmente si realizzerà il "miracolino" auspicato da Mourinho, di rivedere domani almeno uno tra Smalling, Llorente e Sanches.

(corsera)