IL TEMPO (M. CIRULLI) - Pellegrini rischia un mese di stop. Una maledizione quella del capitano romanista, che per la seconda volta è costretto a rinunciare alla nazionale per infortunio. Il centrocampista, obbligato al cambio dopo poco più di 10 minuti col Servette ha infatti subito un problema al flessore destro, l'ennesimo guaio muscolare in questo campionato: il terzo da inizio stagione. Tra domani e martedì Pellegrini svolgerà la risonanza magnetica per delineare l'entità dell'infortunio. Si teme una lesione che costringerebbe il numero sette al riposo forzato per circa un mese, tornando solamente a metà novembre.