Pellegrini replica a Corona: "Tutto inventato"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lorenzo Pellegrini contro Fabrizio Corona. Il capitano giallorosso nella giornata di ieri è entrato nell'occhio del ciclone a causa di un articolo pubblicato dall'ex fotografo, già protagonista nelle scorse settimane del caso scommesse che ha coinvolto Tonali, Fagioli e Zaniolo. Secondo quanto pubblicato da Corona sui suoi canali social e sul suo sito - dillingernews.it - Pellegrini avrebbe ricevuto cinque denunce per stalking, depositate tra Parma, Roma e Avezzano, da parte di una giovane escort rumena. Una frequentazione che andrebbe avanti da metà gennaio con il numero di cellulare ottenuto tramite passaparola, come riferito dalla diretta interessata in un estratto di conversazione con Corona. Poco dopo è arrivata la risposta del capitano giallorosso che sui social ha voluto fare chiarezza sulla faccenda: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata - ha scritto in una story sul suo profilo Instagram ufficiale - per leggere l'articolo riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene».