Pellegrini out, Smalling cerca il recupero

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Smalling ci prova per Cagliari. Nell'emergenza in difesa della Roma in vista dell'ultima partita prima della sosta Mourinho può sperare di recuperare almeno per la panchina il centrale inglese. Reduce da un problema tendineo all'inserzione tra quadricipite femorale e piatto tibiale, l'ex Manchester United ha saltato le ultime sei gare dei giallorossi cercando di tornare a disposizione il prima possibile grazie alle terapie conservative. Assente nella seduta di scarico di ieri, il classe 1989 svolgerà un provino decisivo nella rifinitura che andrà in scena oggi. In caso di esito positivo il difensore potrà così partire con il resto della squadra e accomodarsi così in panchina al fianco di Mourinho. Era stato proprio lo Special One nella conferenza stampa successiva alla vittoria casalinga con il Frosinone ad annunciare il possibile ritorno di Smalling in campo, definendo un suo

utilizzo alla Unipol Domus un «Piccolo miracolo».

Il tecnico portoghese dovrà invece fare sicuramente a meno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso - al terzo infortunio muscolare in stagione - ha infatti accusato un problema al flessore destro e tornerà a disposizione solamente dopo la sosta.