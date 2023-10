Paura per Dybala. Paulo ko: distorsione al ginocchio. La Joya rischia due mesi di stop

(...) Al 37’ del primo tempo è come se sia fermato il campionato della Roma, quando Paulo Dybala è crollato a terra a centrocampo per le conseguenze di un colpo subito poco prima da Prati. (...) Oggi Dybala svolgerà tutti gli esami strumentali del caso e quasi sicuramente si saprà l’entità del danno riportato. Si teme però un interessamento dei legamenti, più probabile il collaterale dei crociati. Di certo la distorsione è stata fortissima e se dovesse esserci una lesione, nel migliore dei casi Dybala rischia uno stop di circa 45-60 giorni. Con il rischio di rivedere Dybala in campo solo nel 2024. Anche se poi ieri sera sul pullman giallorosso, andando all’aeroporto, serpeggiava un pizzico di serenità in più. Insomma, Dybala ieri si è accasciato all’improvviso, al 37′ del primo tempo, dopo aver riprovato a correre ed a giocare. Troppo forte il dolore al ginocchio sinistro, troppo netta l’impressione che dopo quel trauma contusivo ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto. Paulo a quel punto è stato subito visitato da Vincenzo Costa, il medico della Roma, che in campo gli ha fatto la classica prova del cassetto per valutare la tenuta dei legamenti crociati. (...) Paulo ha lasciato la Unipol Domus senza l’ausilio delle stampelle. Insomma, alla grande paura ieri nella pancia dello stadio cagliaritano si è spesso mischiato anche un senso di lieve ottimismo, non fosse altro a livello scaramantico, per scongiurare qualsiasi brutto pensiero. La verità poi la sapremo solo nelle prossime ore, quando la risonanza magnetica accerterà l’eventuale danno, sempre che ci sia. Già, perché poi la speranza in casa giallorossa è che sia solo una fortissima distorsione, senza lesioni legamentose. Potrebbe esserci l’interessamento del menisco o magari solo un’elongazione del legamento collaterale. Quel che è certo è che i tempi di recupero minimi sono di circa un mese. (...) Nella migliore delle ipotesi, Dybala salterà tutte le partite (sei tra campionato ed Europa League) fino alla prossima sosta, quella di novembre, tra cui anche la sfida all’Inter a San Siro del 29 ottobre e il derby del prossimo 12 novembre.

(Gasport)