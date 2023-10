Orsato: "Mourinho non sta antipatico agli arbitri. Oggi i calciatori più facili da dirigere"

CORSPORT - L'arbitro Orsato ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui racconta la sua più che decennale carriera: "I calciatori di oggi sono più facili da dirigere. L'Inter di Mourinho, quella del triplete, aveva Cambiasso, Stankovic e quella meraviglia di capitano, Zanetti. Mi diceva: 'Orsato, non si preoccupi. Anche se ha sbagliato, vada avanti per la sua strada'. Quando insegno educazione alle regole nelle scuole porto sempre il suo esempio".

Infine Orsato smentisce che Mourinho sia inviso agli arbitri: "Se ci sta antipatico Mourinho? Nessuno di noi parte prevenuto, mai. L'arbitro prevenuto è un assurdo, abbiamo altre preoccupazioni". E nonostante l'età, quasi 48 anni, l'obiettivo è di continuare a lavorare sul campo: "Sto molto bene, non penso ad altro che a continuare".