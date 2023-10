Ora è il tempo dei fatti: Mourinho pensi alla storia di Eusebio Di Francesco

Se un allenatore pratico come José Mourinho tenta di nascondere le crepe del presente con i quadri del passato significa che la situazione è grave. Una ricca bacheca garantisce tanti bei racconti ai nipotini, ma non la giustificazione di un rendimento deficitario come quello attuale giallorosso. Nella storia del calcio e della Roma ci sono tanti allenatori criticati ed esonerati per molto meno. [...] Eusebio Di Francesco, ad esempio, fu accompagnato alla porta dopo un terzo posto e una semifinale di Champions (dal valore tecnico ben superiore alla vittoria in Conference League) nel 2017-18 e da una controversa eliminazione negli ottavi di Champions nel 2018-2019. [...]

(gasport)