Olimpico in delirio per la Roma e Lukaku: la Apple lancia l’allarme decibel

Dal pre partita al novantesimo l’Olimpico è stato per la squadra un vero valore aggiunto. [...] Inizio del match e lo stadio è diventato una bolgia. Dopo 43 secondi il gol di Bove, primo grande boato, dopo 17 minuti il gol di Lukaku ed è scoppiato il delirio. A tal punto da mettere in allarme anche la Apple.

Perché sugli orologi del famoso marchio in quel momento ma anche più volte nel corso della partita è scattata una segnalazione dovuta al frastuono generato all’Olimpico: “Ambiente rumoroso! Il livello del suono ha raggiunto i 90 decibel. Un’esposizione di circa 30 minuti a questo livello può causare una perdita temporale dell’udito”, il messaggio lanciato sugli Apple Watch. E allora fortuna non sono arrivati altri gol per nuovi boati della Curva Sud e di tutto lo stadio. [...]

(corsport)